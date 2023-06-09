Столтенберг: Питання членства України в НАТО майже вирішено

Тільки Україні та члени НАТО вирішуватимуть, коли настане час запропонувати членство в Альянсі.

Як передає Голос Америки, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Союзники неодноразово заявляли, що погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу. Востаннє всі країни-учасники НАТО заявляли про це на саміті у Мадриді влітку минулого року. Пізніше ми одноголосно вирішили, що лише Україна та члени організації мають вирішити коли настане час офіційно запросити Україну стати членом НАТО. І це ніяк не залежить від Москви та Путіна. У нього нема права вето на розширення НАТО», — пояснив він.

Столтенберг додав, що є узгодження щодо ще одного важливого питання — перемоги України у війні, а не Путіна.

«Тому що, якщо Україна припинить існування як суверенна, незалежна, демократична, європейська держава, то обговорення її членства в НАТО взагалі не матиме сенсу», — додав генсек Альянсу.