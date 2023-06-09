США передадут Украине усовершенствованные ракеты для ЗРК Patriot

Министерство обороны США в пятницу объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи в сфере безопасности на сумму свыше 2 млрд долларов. Агентство Bloomberg сообщило об этом в четверг вечером со ссылкой на представителей Белого дома.

Средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на закупку ракетных пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов ракет для ЗРК Patriot.

По сведениям источников, в рамках нового пакета Украина получит усовершенствованные противорадиолокационные ракеты типа Pac-3, производимые Lockheed Martin, а также противорадиолокационные ракеты с усовершенствованной системой наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.

Как заявляют в Raytheon, GEM-T «обладает улучшенными способностями для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника» и дополняет собой Pac-3.

Объявление о новом пакете будет сделано на фоне заявлений военных аналитиков о начавшемся контрнаступлении Украины, которое готовилось на протяжении последних нескольких месяцева.

В рамках программы USAI Пентагон заключит с производителями контракты со сроками поставки через месяцы или даже годы, чтобы поддержать долгосрочные потребности страны в безопасности.

В ноябре прошлого года Cоединенные Штаты объявили, что будут поставлять Киеву системы Hawk из собственных запасов. Однако в итоге имеющиеся ракетные установки пришлось ремонтировать за счет средств, заложенных в программу USAI.

Противовоздушная оборона является одним из приоритетов для Украины, противостоящей шквалу российских крылатых и баллистических ракет. Кроме того, страна нуждается в обеспечении прикрытия своих сил от российской авиации в ходе контрнаступления.