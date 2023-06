Столтенберг: Питання членства України в НАТО майже вирішено Evacuees under Russian fire in flooded areas of Kherson » Швеція дозволить розмістити війська НАТО на своїй території до офіційного вступу до Альянсу Швеція дозволить Північноатлантичному альянсу розмістити війська на своїй території до того, як офіційно доєднається до НАТО Про це повідомили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Швеції Пол Йонсон, цитує Reuters. «Уряд вирішив, що шведські збройні сили можуть провести підготовку разом з НАТО і країнами-членами Альянсу до майбутніх спільних операцій», — заявили вони. У коментарі газеті Dagens Nyheter чиновники зазначили, що ця підготовка може полягати в тимчасовому базування іноземного обладнання та персоналу на території Швеції. Також, за їхніми словами, це рішення зміцнює оборону країни та надсилає Росії чіткий сигнал. На думку Крістенссона і Йонсона, РФ у найближчому майбутньому залишатиметься загрозою для сусідніх країн, тож вони не впевнені щодо масштабу амбіцій російського президента Володимира Путіна.