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Швеція дозволить розмістити війська НАТО на своїй території до офіційного вступу до Альянсу

Про це повідомили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Швеції Пол Йонсон, цитує Reuters.

«Уряд вирішив, що шведські збройні сили можуть провести підготовку разом з НАТО і країнами-членами Альянсу до майбутніх спільних операцій», — заявили вони.

У коментарі газеті Dagens Nyheter чиновники зазначили, що ця підготовка може полягати в тимчасовому базування іноземного обладнання та персоналу на території Швеції.

Також, за їхніми словами, це рішення зміцнює оборону країни та надсилає Росії чіткий сигнал. На думку Крістенссона і Йонсона, РФ у найближчому майбутньому залишатиметься загрозою для сусідніх країн, тож вони не впевнені щодо масштабу амбіцій російського президента Володимира Путіна.

9 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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