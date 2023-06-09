Росіяни вдарили по житловому масиву на Житомирщині: є загиблий і поранені

Житомирщина

Про нічний обстріл Житомирщини повідомили у Звягельськйй міській раді. Унаслідок падіння уламків у житловий масив приватного сектора громади загинула людина, трьом пораненим надається допомога. На місці працюють відповідні служби.

Крім того, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що під час нічної повітряної тривоги в регіоні сили ППО збили ворожу ракету. Він додав, що внаслідок падіння уламків пошкоджено 12 житлових будинків. Водночас у Звягельській міськраді зазначають, що шість будинків повністю зруйновано, десятки пошкоджено.

Дніпропетровщина

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що в ніч на 9 червня українські захисники з повітряного командування «Схід» збили дві крилаті ракети та безпілотник, що летіли на область. Уламки впали в Новомосковському районі області та пошкодили два приватні будинки, автівку, газопровід. Постраждалих немає.

Миколаївщина

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім поінформував, що близько 04:00 сили та засоби протиповітряної оборони знищили над областю крилату ракету.

Також 8 червня о 16:05 і 9 червня о 06:24 росіяни з артилерії вдарили по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, 8 червня о 18:04 ворог з артилерії обстріляв населений пункт Куцурубської громади, влучив по відкритій території та за межами населеного пункту. Постраждалих немає.