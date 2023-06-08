За добу Каховське водосховище обміліло на 1 метр, вода продовжує спадати РФ відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Білий дім » ЗСУ знищили ще 730 окупантів Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу українські воїни знищили 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 18 танків і 16 бойових броньованих машин ворога — Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,

танків − 3 891 (+18) од,

бойових броньованих машин − 7 576 (+16) од,

артилерійських систем − 3 668 (+28) од,

РСЗВ − 595 (+1) од,

засобів ППО − 355 (+3) од,

літаків − 314 (+0) од,

гелікоптерів − 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 234 (+15) од,

крилатих ракет − 1 171 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 384 (+35) од,

спеціальна техніка − 500 (+8) од.