Кулеба: прекращения боевых действий для начала переговоров недостаточно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что переговоры об урегулировании конфликта с Россией не могут начаться с простого прекращения боевых действий.

«Если кто-то думает, что нужно заморозить конфликт, а потом посмотреть, как его решить, то он ничего не понимает», – сказал глава украинского МИД на онлайн-брифинге для африканских журналистов после поездки по африканским странам.

Кулеба напомнил, что более 100 раундов консультаций и попыток прекращения огня после аннексии Россией Крыма в 2014 году привели лишь к полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года.

В ближайшие дни ожидается визит делегации глав африканских государств в Украину и Россию в надежде убедить их прекратить военные действия, сообщил агентству Reuters в прошлом месяце пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы.

В среду он сказал, что дата миссии пока не определена.

Такое предложение означает, что российские войска останутся на территории Украины даже после начала мирных переговоров. Украина ранее заявляла, что российские войска должны быть выведены до начала возможных переговоров, в то время как Москва хотела бы, чтобы Киев признал российский суверенитет над Крымом в качестве предварительного условия для переговоров.

Президент Сенегала Маки Салл, который был председателем Африканского союза в пошлом году, возглавляет инициативу (Сенегал не присутствовал на последнем голосовании ООН по осуждению России в феврале этого года).

Нынешний председатель Африканского союза, президент Коморских островов Отман Газали, был недавно включен в состав делегации.

В нее также входят президенты Египта Абдель Фаттах эль-Сиси и Замбии Хакаинде Хичилема, которые проголосовали за резолюцию, а также президенты Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и Уганды Йовери Мусевени, которые воздержались при голосовании, как и ЮАР.

Кулеба ездил в Африку, чтобы заручиться поддержкой на континенте, где 30 из 54 африканских государств-членов ООН проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую вторжение России.

Кулеба сказал, что ему неизвестны детали предложений африканской миротворческой миссии, но что он приветствует ее.

«Мы с нетерпением ждем возможности принять этих президентов в Киеве», – сказал украинский министр.