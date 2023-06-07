 
«  
  »

Взрослые американцы стали меньше курить

Доля курильщиков сократилась с более 40 процентов в 1960-х до примерно 11 процентов в прошлом году

Взрослые американцы стали меньше курить. В прошлом году число курильщиков сократилось до очередного исторического минимума, когда лишь один из девяти взрослых сообщил, что является курильщиком.

В то же время выросло число пользователей электронных сигарет. Ими пользуется примерно каждый семнадцатый взрослый.

Таковы результаты последнего правительственного опроса, которые основаны на ответах более 27 тысяч взрослых американцев.

В середине 1960-х курильщиками были 42 процента взрослых американцев.

Этот показатель постепенно снижался в течение нескольких десятилетий благодаря налогам на сигареты, повышению цен на табачные изделия и запретам на курение.

7 июня, 2023 | Category: Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  