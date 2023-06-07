Доля курильщиков сократилась с более 40 процентов в 1960-х до примерно 11 процентов в прошлом году
Взрослые американцы стали меньше курить. В прошлом году число курильщиков сократилось до очередного исторического минимума, когда лишь один из девяти взрослых сообщил, что является курильщиком.
В то же время выросло число пользователей электронных сигарет. Ими пользуется примерно каждый семнадцатый взрослый.
Таковы результаты последнего правительственного опроса, которые основаны на ответах более 27 тысяч взрослых американцев.
В середине 1960-х курильщиками были 42 процента взрослых американцев.
Этот показатель постепенно снижался в течение нескольких десятилетий благодаря налогам на сигареты, повышению цен на табачные изделия и запретам на курение.
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