Взрослые американцы стали меньше курить. В прошлом году число курильщиков сократилось до очередного исторического минимума, когда лишь один из девяти взрослых сообщил, что является курильщиком.

В то же время выросло число пользователей электронных сигарет. Ими пользуется примерно каждый семнадцатый взрослый.

Таковы результаты последнего правительственного опроса, которые основаны на ответах более 27 тысяч взрослых американцев.

В середине 1960-х курильщиками были 42 процента взрослых американцев.

Этот показатель постепенно снижался в течение нескольких десятилетий благодаря налогам на сигареты, повышению цен на табачные изделия и запретам на курение.