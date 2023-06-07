Вода в подтопленных районах юга Украины может стать непригодной к использованию, через 3-5 дней начнется мор рыбы – Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины предупреждают о возможности ухудшения качества воды в колодцах и открытых водоемах на территориях, подтопленных вследствие подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС в ночь на вторник.

«На дне Каховской гидроэлектростанции могло быть много опасных для здоровья веществ. Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва ГЭС страной-террористом», — сообщается в Телеграм-канале ведомства.

На месте уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ), они отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Кроме того, Минзжрав сообщает, что в ближайшие три-пять дней в Херсонской и подтопленных районах Запорожской области из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Подчеркивается, что собирать такую рыбу и употреблять (в т.ч. солить или вялить) категорически запрещено — есть риск заболевания ботулизмом.

«Специалисты ЦКПХ при необходимости обеспечат средствами дезинфекции воды и поверхностей владельцев частных домов, подвергшихся подтоплениям. Кроме того, в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. В случае, если вы ощутите боль в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу», — говорится в сообщении.

Для снижения риска инфекционных заболеваний на пораженных территориях призывают пить только бутилированную или привозную воду, а для приготовления пищи и хозяйственных нужд — брать только из проверенных источников. «Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей. Кипятите или дезинфицируйте воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется отказаться от всех продуктов, подтопленных водой (даже от консервации), подвергать термической обработке все продукты, тщательно мыть руки с мылом, не надевать загрязненную одежду без предварительной стирки и дезинфекции.