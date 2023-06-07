у Держдепі переконані у перемозі України над російським агресором

Російська Федерація програє у розв’язаній війні проти України та має припинити агресію, поки не втратила ще більше.

Про це, як повідомляє “Європейська правда”, під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

“Відверто кажучи, я вірю, що Росія програє у цій війні. Тому я сподіваюся, що Кремль переоцінить свою присутність, зупиниться, поки не втратив більше, та негайно покине українську територію”, – зазначив Пател.

Водночас на прохання оцінити поточну ситуацію на полі бою представник Держдепу сказав, що не буде вдаватися в деталі або говорити від імені української влади.

Крім того, Пател нагадав, що союзники продовжують забезпечувати українських військових технікою та тренуванням, щоб Україна змогла повернути свої території.