Том Купер: Оперативная обстановка на украинском фронте и Белгород.

Думаю, последние несколько дней я провел так же, как и многие: пытался понять, на что смотреть в первую очередь. А посмотреть было на что: хотя для меня это имело немного смысла.

С другой стороны, у меня произошло несколько интересных бесед с некоторыми обычно хорошо информированными людьми.

Результат? Ну что ж, вот «беглый и черновой» обзор с небольшим анализом. За этим последует «гораздо больше» в ближайшие дни.

Воздушная / ракетная война

1 июня около 02:45 по местному времени россияне запустили в общей сложности (по официальным украинским источникам) 10 баллистических/квазибаллистических ракет (7 «Искандер-М» и 3 «Искандер-К») из Брянской области по Киеву. В украинских воздушных силах заявили, что все 10 были сбиты.

Однако часть украинцев и, конечно же, все российские соцсети в итоге пришли к выводу, что россияне нанесли, минимум, один удар по зданию, где находится штаб-квартира ГУР МО (украинская военная разведка).

Кроме того, погибли как минимум трое мирных жителей: сообщается, что от обломков сбитых российских ракет – причем при попытке добраться до одного из укрытий… Вот что происходит, когда используются быстрые ракеты типа «Искандера»: дело не только в том, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве критична (их слишком мало) — люди просто не успевают добраться до них.

Фото штаба ГУР МО, предположительно поврежденного при вечерней атаке “Шахедами” 31 мая или обломками одного из “Искандеров”, запущенных утром 1 июня.

В тот же вечер, около 23:00, россияне атаковали Киевскую область еще одной волной «Шахедов-131/136». На этот раз все они летели с южного направления, вдоль Днепра. Украинцы заявили, что сбили 21 беспилотник.

Около 3 утра 2 июня за ними последовал обстрел ракетами Х-101 и Х-555, выпущенными бомбардировщиками Ту-95 — как обычно — с Каспийского моря. Но на этот раз они вошли в воздушное пространство Украины с севера. Украинцы заявили, что сбили все 15 ракет.

Множество людей ранило обломками, несколько домов и автомобилей было повреждено…

В ночь с 3 на 4 июня россияне выпустили еще один залп из как минимум четырех крылатых ракет Х-101 и Х-555 в направлении Одессы, а также неизвестного количество «Шахедов» со стороны Брянска. Воздушная тревога была объявлена в Виннице, Кировограде, Черкассах и Хмельницком. Украинцы заявили, что сбили все четыре крылатые ракеты и три беспилотника, однако известно, что две ракеты попали (по словам командующего ВС ВСУ) в «действующий аэродром под Кропивницким» (авиабаза Канатово, в нескольких километрах к северо-востоку от города). Также сообщалось о воздушных атаках на Полтавскую и Киевскую области. Но больше всего пострадал Днепр, и особенно Подгородное один из его пригородов: по нему ударили, минимум, двумя баллистическими ракетами (как сообщается, «Искандер-К» и С-300/С-400). Погиб 2-летний ребенок, 22 человека ранены…

Помимо этого, и это уже стало привчным, некоторые районы в Сумской и Херсонской облшастях неоднократно подвергались авиа- и артиллерийским обстрелам в течение последних 4-5 дней. По-прежнему слишком мало известно о том, во что именно целились россияне, чтобы понять их намерения. Известно только то, что за последние несколько дней ударам подверглись многие районы вдоль границы, и за линией фронта на стороне Украины.

Среди прочего, 4 июня был обстрелян район Волчанска в Харьковской области: двое мирных жителей убиты и трое ранены (вероятно, это связано с действиями в России, севернее Волчанска). 5 июня в центр Торецка попали две планирующие бомбы (МПК) калибром 250 кг: по меньшей мере трое ранены.

Еще восточнее россияне обстреляли Балаклею — роковой город, известный по наступлению ВСУ в сентябре прошлого года, и так полюбившийся российским БМ-27 («Ураган»). По меньшей мере один человек погиб, еще девять человек ранено…

Вечером 5 июня россияне нанесли удар и повредили аммиакопровод в районе Купянска, в результате чего он разгереметизировался. Возможные последствия все еще выясняются.

Некоторый анализ…

Как хорошо (и любезно) подытожено в этой статье, основанной на официальных украинских данных, в течение мая 2023 года россияне выпустили по Украине более 563 ракеты и БПЛА, включая:

· 114 ракет Х-101/555 (106 из которых заявлены как сбитые)

· 29 ракет «Калибр» (26 из которых заявлены как сбитые)

· 7 ракет «Кинжал» (все 7 заявлены как сбитые)

· 16 “Искандеров” и С-400 (все 16 заявлены как сбитые)

· 5 ракет Х-22 (все 5 заявлены как сбитые)

· 12 ракет С-300 (5 из которых заявлены как сбитые)

· Другие/неопознанные: 7 (все 7 заявлены как сбитые).

Многие граждане США, похоже, обеспокоены тем, что украинские вооруженные силы «разбрасываются» деньгами американских налогоплательщиков, то есть «стреляют ракетами с радиолокационным наведением по воробьям» (тратят используют американские ЗРК для сбития «Шахедов»). Так вот: это не так.

«Патриоты» используются для конкретных типов целей, в первую очередь, для сбития баллистических ракет. Как я уже писал в своем последнем обзоре, нет смысла использовать их против «дешевых» штуковин типа иранских «мопедов» (то есть «Шахедов»): с ними прекрасно справляется легкое оружие, пулеметы, зенитные оружия и ПЗРК. Кроме того, из того, что я слышал из четырех разных источников, современные MIM-104 настолько эффективны, что, хотя доктрина США по-прежнему настаивает на стрельбе двумя противоракетами по каждой приближающейся ракете, украинцам обычно достаточно одной для поражения цели.

Так что не нужно кричать (на Западе) о «стоимости» и рассказывать про низкую точность «Патриотов», ссылаясь на источники 30-летней давности (времен войны в Кувейте 1991 года). С тех пор много воды утекло…

В целом же, впечатление остается неизменным: потеряв инициативу на земле и нервничая по поводу широко анонсированного «большооого украинского контрнаступления», Россия обстреливает Украину всем (разрешенным) оружием. И хотя ВСУ демонстрируют успехи в обороне, не все так хорошо. Мало того, что россияне, похоже, нанесли удар по одному из крупных складов боеприпасов и одному большому складу горючего, а вдобавок еще и обстреляли две авиабазы за последнюю неделю мая: они также нанесли удары по десяткам — реальных или потенциальных, пока неясно — складов вдоль линии фронта. А главное то, что, оказывая серьезное давление на украинский «тыл», россияне вынуждают ВС ВСУ ужерживать силы ПВО там — в тылу — а не вдоль линии фронта, что важно для россиян.

Здесь я повторю то, что неоднократно объяснял с конца февраля прошлого года: ВКС РФ — это не «Восточные ВВС США». Они не ведут собственную войну, а подчиняются объединенному стратегическому командованию, где доминируют сухопутные войска.

В результате, ВС РФ — и следовательно, ВКСРФ — не сильно зависят от РЛС, самолетов радиоэлектронной борьбы и наблюдения или самолетов-заправщиков, как западные, и особенно ВВС США. Путину и прочим российским мегаломаньякам могут нравиться пиар-трюки типа самолетов Су-57, ракет «Кинжал» или «Искандер» и тому подобные вещи. Но когда дело доходит до ведения войны, им не нужна «самостоятельная» авиация, им не нужны эквиваленты Boeing F-22 и Lockheed Martin F-35, им даже не нужно больше 8-9 самолетов дальнего обнаружения.

Для выяснения ситуации и достижения военных результатов, необходимых России, они используют «другие» средства. Обратите внимание: важно для России, не Украины или Запада.

А для России прежде всего важна ситуация на передовой. Сейчас ситуация «по крайней мере стабильна», определенно «под контролем», если не «все еще в пользу России» (по крайней мере, в некоторых секторах) — и это не зависит от того, как сильно нервничают, или даже истерят российские соцсети, и как хвастаются украинские и западные СМИ.

Так что российские ракетные удары по Киеву и другим частям Украины, расположенным далеко от линии фронта, преследуют главную цель: заставить ВС ВСУ держать свои наземные средства ПВО «в тылу», вместо того, чтобы развернуть «там, где нужно» — на передовой.

Вдобавок, конечно, россияне пытаются упредить, задержать, а еще лучше — отложить, украинское контрнаступление – в первую очередь ударами по штабам ВСУ (о которых никогда не сообщалось в украинских СМИ, а лишь периодически в российских соцсетях: вот один пример удара управляемыми бомбами по штабуодного из батальонов 92-й мехбригады), по складам и т.д.

Украинцы же, со своей стороны… На самом деле, я снова хочу вернуться к этой теме. Здесь нужно сказать, что все это время ВСУ всеми доступными средствами пытаются отвечать ударами по России. В первую очередь, с помощью Storm Shadow, но также HIMARS, MLRS еще некоторыми штуковинами. Я пытался отследить все сообщения об их ударах ракетами и БПЛА по территории России или по оккупированным Россией территорий последние 10-15 дней… Извините, но это почти безнадежно. Приведу только несколько примеров. В ночь с 3 на 4 июня несколько украинских беспилотников нанесли удар по оккупированному Крыму: россияне заявили, что сбили пять из них, еще четыре были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ВС ВСУ, похоже, использовали часть своих JDAM систем для нанесения удара по зданию на территории (того, что осталось от) Бахмута (в кооперации с 241-й бригадой терробороны, которая, судя по результатам своих действий в этом районе за последние 3-4 месяца, доставляет россиянам гораздо больше проблем, чем можно было бы ожидать от «какого-то подразделения территориальной обороны»).

Наконец, россияне сообщили о перехвате «Точки-У» с кассетной боеголовкой над Брянском.

Битва за Донбасс

Белгород

Да, похоже, придется вводить «постоянную рубрику» с этой областью на западе России… Если коротко: ситуация начала накаляться 29 и 30 мая, когда украинская артиллерия обстреляла несколько промышленных объектов, главные полицейское управление и главное админздание в Шебекино — приграничном городке с населением около 40 тыс. человек. Загорелось все, в том числе и завод «Монокристалл» (один из крупнейших заводов по изготовлению синтетических сапфиров в России, которые используются в электронной промышленности), где артиллерия ВСУ подожгла колонну топливозаправщиков ВСРФ.

Сразу после этого ГРУ МО «выпустило своих русских»: войска Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легион «Свобода России» (ЛСР) — усиленные «Польским добровольческим корпусом»… Разумеется, Москва сообщила, что все атаки отбиты свежевыброшенным подкреплением. Однако через пять дней была эвакуирована не только большая часть населения Шебекино, но и все население всего этого района (после чего последовали массовые случаи мародерства — россиянами), а вся полиция пропала с улиц.

Это, видимо, горящий завод “Монокристал” 1 июня.

За последние два дня о боях сообщалось на всей линии фронта протяженностью почти 250 км, где РДК, ЛСР и поляки атаковали, окружали, а иногда даже захватывали такие места, как Мур, Нехотеевка, Зиборовка, Архангельск, Новая Таволжанка, Шебекино, Ржевка, Нежгольск и Вознесеновка, некоторые из которых находятся на 10-15 км вглубь России («всего каких-то 10 985 км осталось…»). Иными словами, это «нечто большее, чем просто рейд», и точно производилось силами большими, чем «два слабых батальона». И это держит русских в напряжении…

Еще 29 мая россияне, видимо, пытаясь предотвратить украинское наступление (наверное, в районе Шебекино?) атаковали из района северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватово в направлении Купянска. Похоже, эта операция длилась три дня и дала какие-то результаты севернее Купянска, однако в других местах привела к большим потерям (особенно в Новоселовском, по сообщениям, «заваленном русскими трупами») и даже к развалу как минимум одной из частей, состоящей из заключенных. Более того, 92-я мехбригада ВСУ, похоже, контратаковала и теперь контролирует большую территорию, чем занимала до этой атаки (во всяком случае, в украинских СМИ открыто хвалили это подразделение).

Не уверен, в ВСУ «рады» тому, что происходит там. В общем, как хорошо известно (об этом есть много публикаций), около двух недель назад, когда «Вагнер» занимал последний уголок западного Бахмута, украинцы предприняли контратаки к северу и югу от города. Атака 3-й штурмовой бригады определенно чуть не довела Пригожина до нервного срыва — потому что там разбили больше двух рот 72-й мотострелковой бригады ВС РФ. Тем не менее 2-й батальон 56-й мотострелковой бригады, похоже, понес значительные потери (около 14-15 убитых, до 25 взятых в плен) во время атаки на север города. Более того, россияне в спешке бросили на юг столько артиллерии и подкреплений, что им в итоге удалось остановить 3-ю штурмовую, не дав ей дойти до Клещевки (хотя, видимо, какую-то часть старых позиций «на том холме» над селом они отбили).

В общем, ВС РФ извлекли уроки из прошлогоднего украинского наступления в Харьковской области и теперь держат серьезное подкрепления за линией фронта. Всякий раз, когда возникает опасная ситуация, эти подразделения оповещаются и быстро контратакуют. Это снижает вероятность того, что всего один батальон (а то и меньше) ВСУ прорвется на узком участке — и обрушит целую часть фронта, как это произошло на юго-востоке от Харькова почти год назад…

И это подводит меня к итоговой части этого обзора…

Юг Запорожья

Уже где-то 36 часов россияне не перестают рапортовать, что ВСУ прорвали линию фронта и освободили Новодаровку и Ненудное (очевидно, автор имеет в виду Нескучное — пер.). Но затем, как они заявляют, им удалось отбить эту атаку, причем с большими потерями для украинцев. Атака ВСУ в районе Большой Новоселки, якобы, была отражена подобным образом. Они «подкрепляют» эти заявления плохого качества видеороликами, где, как утверждается, видно около 10 уничтоженных машин ВСУ… (ниже некоторые из получившихся скриншотов).

К большому счастью матушки-России, Луны и Марса — и, конечно же, фанатов Пудинга в стране и за рубежом — «московские клоуны» ( через издание RIA.ru) заявили, что не кто иной, как его святейшество Герасимов, находлся в этот момент на передовых командных позициях — и поэтому ситуация быстро стабилизировалась: украинцы потеряли более 100 машин различных типов, как минимум, столько же солдат убитыми и все такое. Потому что, знаете ли, россиянам пришлось понервничать из-за украинского контрнаступления: они держали свои части на этом участке фронта в постоянной боевой готовности еще, как минимум, с 30 мая. И раз они ожидают от украинцев провала — он должен случиться… А что может быть лучше, чем объявить о нападении врага, а затем объявить его уничтоженным, как только нападение началось…

Сейчас ситуация на фронте — почти как в лотерее: «все возможно». Так что вполне может быть, что что-то в этом роде и произошло.

Но этот зуд в моем мизинце говорит мне, что было бы довольно неразумно со стороны ВСУ начинать свое «большооое» наступление такими легкими машинами, как MRAP и M113.

Почему, спросите вы? Ну, то, что эти машины безнадежно устарели, — это не новость. Самое главное: MRAP— это не БТР. MRAP — это противоминная, засадозащищенная машина, но не «бронетранспортер».

К сожалению, пока я еще не уверен, поняли ли это украинцы сами. И объяснили ли им это американские инструкторы… или нет, как это было в случае со многими другими союзниками США по всему миру за последние примерно 20 лет…

Перевод: Константин Шабалев. Редактор: Сергей Чернявский

Первоисточник: https://xxtomcooperxx.substack.com/p/ukraine-war-6-june-2023

https://teletype.in/@boobers/V7MPhWEZt4c