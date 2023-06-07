Том Купер: «Москва не попередила про підрив дамби навіть гауляйтера Нової Каховки»

Уночі орли варварів із тим уродом на чолі здійснили безпрецедентну терористичну атаку на Україну.

…крім того, що близько 23:00-23:30 Ту-35 з-понад Каспійського моря випустили 36 ракет Х-101 і Х-555 — із них 35 було збито…

…крім того, що росіяни обстріляли Харків з установок С-300 ракетами по балістичній траєкторії…

…близько 2:00 години ночі росіяни підірвали гігантську дамбу і ГЕС у Новій Каховці.

Наслідки цієї катастрофи годі описати словами. Їх неможливо до кінця передбачити. Може, якщо я порівняю цю трагедію з Чорнобилем 1986 року, хтось покиває з розумінням. Але навіть таке порівняння не може бути адекватним, бо цю ситуацію неможливо порівняти ні з чим. Тому не просіть мене пояснювати, хто виграє від підриву дамби. Коли масштаби трагедії доходять до рівня катастрофи, ніхто не може бути «у виграші».

Але цікаво простежити реакцію росіян на події в Новій Каховці.

Судячи з того, що кажуть російські чиновники (та їхні українські колаборанти), росіяни «намагалися підірвати невеликий фрагмент» дамби, а москва не попередила про це навіть гауляйтера Нової Каховки Володимира Лєонтьєва.

При цьому супер-турбо-мудрі військові генії в москві й де там іще не взяли до уваги той факт, що дамба вже сильно постраждала в перші місяці боїв, а вони ж понад рік її не ремонтували. І що на відміну від березня, коли рівень води був надзвичайно низький, внаслідок весняних дощів резервуар був наповнений майже до країв. Повнісінький. А це означає, що результати підриву також будуть максимально катастрофічні…

Коли дамбу було підірвано, росія не реагувала на це кілька годин: кому є діло до десятків тисяч людей, що живуть нижче за течією?

Хіба тільки десь о 6 годині ранку гауляйтер Лєонтьєв повідав, що історія про підрив ГЕС — це «нісенітниця»…

Аж десь через годину різноманітні путін-пабліки почали підхоплювати історію та ширити пояснення у стилі «взірвано лише невелику секцію греблі під час відступу російських збройних сил із правого берега Дніпра». Агов, ідіоти: якщо ви так вправно «розтрощили український контрнаступ», як ви про це писали вчора, то нащо ж відступати?

За іронією, приблизно в той самий час гауляйтер Лєонтьєв змінив платівку і почав казати, що «це українці обстріляли греблю», а згодом — що «це — серйозний теракт».

Так, ідіоти: це — теракт катастрофічного масштабу, і ви — росіяни — його замовники.

Відтоді половина російських соцмереж поринула у щасливий делірій: мовляв, затоплення може змити підрозділи ЗСУ, що розташувалися на островах нижче за течією, і вони тепер мусять мерщій евакуювати позиції… Інша половина пабліків уже взялася плодити фейки про «українську атаку» — ігноруючи повідомлення про те, що один із найкращих підрозділів ЗСрф, які несуть відповідальність за цю трагедію, а саме 1-й батальйон 203-ї мотострілецької бригади, стали першими ж жертвами водяних мас, які його змели, спричинивши загибель військових — і то масову.

… у той же час сьогодні вранці ЗСрф обстрілюють Херсон, ПКС закидають бомбами маршрути евакуації — чим заважають процесу…

… відповідно, всім стає очевидно: у російській федерації ніхто не витратив і 1 калорії на те, щоб подумати про можливі наслідки цих дій — навіть для них самих. Наочний приклад мислення у стилі «тож не діставайся ти нікому», ну і не забувайте: «усе йде за планом»…

***

У підсумку: путін та його посіпаки щойно спричинили масштабну екологічну катастрофу із абсолютно непередбачуваними — і жахливими — наслідками.

І зробили вони це після того, як їм все спускали з рук — або й безпосередньо допомагали — численні «контакти» на Заході впродовж добрих 20 років — включно із такими персонажами, як Ілон Масквіч, які вважають зображення такого штибу «проявом свободи слова».

Покладу руку на серце: назвати таке «свободою слова» — ницо для будь-якої свідомої людської істоти. Абсолютно безвідповідальні бздури людини з манією величі, яка надалі заохочує путіна і, відповідно, теж частково несе відповідальність за катастрофи, такі як у Новій Каховці 6 червня 2023 року.

… але ж у світі комунізму для багатих усі «вони» — надто великі, щоб помилятися.