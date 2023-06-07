Росіяни втратили 880 солдатів за добу

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 7 червня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3873 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17),
- артилерійських систем – 3640 (+37),
- РСЗВ – 594 (+4),
- засоби ППО ‒ 352 (+1),
- літаків – 314 (+1),
- гелікоптерів – 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17),
- спеціальна техніка ‒ 492 (+3).
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