Держдеп США — російській владі: ви повинні негайно вивести свої сили з України й припинити невиправдане вторгнення у Держдепі переконані у перемозі України над російським агресором » Росіяни втратили 880 солдатів за добу З початку повномасштабного вторгнення в Україні було ліквідовано 212 030 військових, 3640 артсистем та 3873 танків противника Про це йдеться у зведенні Генштабу за 7 червня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3873 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17),

артилерійських систем – 3640 (+37),

РСЗВ – 594 (+4),

засоби ППО ‒ 352 (+1),

літаків – 314 (+1),

гелікоптерів – 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),

крилаті ракети ‒ 1171 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17),

спеціальна техніка ‒ 492 (+3).