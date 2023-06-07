ЗСУ готові до контрнаступу, — генерал Міллі Прем’єр Британії: якщо за підривом дамби стоїть РФ, то це «нове дно» » Російські ДРГ під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС намагаються потрапити на правий берег Дніпра Російські диверсійні групи намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільного населення, яке евакуйовують після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Центр національного спротиву. “Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр, – зазначили в ЦНС. У Центрі уточнили, що окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.