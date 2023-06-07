Прем’єр Британії: якщо за підривом дамби стоїть РФ, то це «нове дно»

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Росія досягне»нового дна», якщо з’ясується, що Москва несе відповідальність за руйнування критично важливої дамби.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Sky News.

Виступаючи по дорозі до Вашингтона, Ріші Сунак сказав журналістам, що розвідувальні служби ще не зробили остаточного висновку про те, чи стоїть президент Путін за «жахливою атакою» на дамбу в Новій Каховці.

«Якщо це навмисний обстріл, то, на мою думку, це буде найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни, і це лише продемонструє нове дно, яке ми побачимо від російської агресії», – сказав він.

«Атаки на цивільну інфраструктуру є жахливими і неправильними. Ми вже бачили подібні випадки в цьому конфлікті, але поки що рано робити остаточні висновки»- зазначив Сунак.

Прем’єр-міністр також заявив, що негайною реакцією Великої Британії на цю атаку було надання гуманітарної допомоги.

«Ми вже виділили ресурси і фінансування на підтримку ООН і Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації», – сказав він. «І зараз вони мають можливість спрямувати ці ресурси на гуманітарну допомогу та евакуацію в цьому регіоні в результаті того, що сталося»- додав Сунак.