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Польща зробить усе можливе, щоб РФ понесла міжнародну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС, а винні були покарані — заява МЗС

Польща зробить усе можливе, щоб РФ понесла міжнародну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС, а винні були покарані - заява МЗС

Міністерство закордонних справ Польщі засудило підрив дамби Каховської ГЕС і закликало запровадити додаткові суворі санкції проти РФ.

«Міністерство закордонних справ рішуче засуджує черговий безпрецедентний акт російського варварства на окупованих територіях України — підрив дамби на річці Дніпро в районі Нової Каховки, що є грубим порушенням базових норм гуманітарного права, екологічного права та має ознаки воєнного злочину», — йдеться в заяві на сайті МЗС.

У відомстві наголосили, що цей акт створює пряму загрозу життю цивільного населення, функціонуванню Запорізької атомної електростанції та несе в собі перспективу екологічної катастрофи з безпрецедентними наслідками регіонального масштабу, що вплине на всю Європу.

«Польща зробить усе можливе, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність, а винні в цьому злочинному акті були покарані, і вимагатиме цього в рамках відповідних міжнародних інституційних і правових механізмів, включно з гуманітарним та екологічним характером», — запевнили в МЗС.

Польща також зазначила, що у відповідь потрібно запровадити подальші суворі санкції проти РФ.

7 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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