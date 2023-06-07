Пенс вирішив взяти участь у виборах президента США

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив у середу, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Twitter, повідомляє «Європейська правда».

У відео Пенс заявляє, що прагне повернути Америку до консервативних цінностей.

«Було б легко залишатися осторонь. Але я не так був вихований. Ось чому сьогодні, перед Богом і моєю сім’єю, я оголошую, що балотуюся в президенти Сполучених Штатів», – сказав Пенс.

Він зазначив, що «різні часи вимагають різного лідерства», наголосивши, що Сполучені Штати «потребують лідера, який, як казав Лінкольн, звернеться до найкращих ангелів нашої природи».