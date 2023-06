Прем’єр Британії: якщо за підривом дамби стоїть РФ, то це «нове дно» It’s early morning in Kherson, where a major dam collapsed yesterday — tens of thousands of victims » Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder — RND Повідомляється, що БМП мають доставити в Україну до кінця липня. Концерн Rheinmetall модернізує для України старі танки, які використовуються на фронті, пише видання. Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу. До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard, повідомляє RND. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тис. боєприпасів.