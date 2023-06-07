Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder

Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder — RND
Повідомляється, що БМП мають доставити в Україну до кінця липня.
Концерн Rheinmetall модернізує для України старі танки, які використовуються на фронті, пише видання.
Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу.
До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard, повідомляє RND. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тис. боєприпасів.
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