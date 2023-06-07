Белый дом пока не пришел к заключению о причине подрыва дамбы Каховской ГЭС

Представитель Белого дома заявил во вторник, что администрация Джо Байдена пока что не пришла к заключению относительно причины подрыва дамбы Каховской ГЭС в Украине. В Белом доме изучают сообщения о том, что взрыв был осуществлен российскими силами, которые в прошлом году оккупировали район, прилегающий к дамбе.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что разрушение массивной дамбы на Днепре, которая разделяет российские и украинские силы на юге Украины, вероятно, привело к «многочисленным смертям» и эвакуации тысяч украинцев.

«Мы внимательно следим за последствиями этих разрушений, которые вызвали массовое наводнение в Украине и привели к эвакуации, по крайней мере, тысяч украинцев. Мы знаем, что есть жертвы, в том числе, вероятно, много погибших, хотя это предварительные сообщения, и мы не можем количественно оценить [потери] прямо сейчас», – заявил представитель Белого дома.

Кирби отметил, что администрация изучает сообщения о том, что ответственность за взрыв несет Москва, напомнив, что российские войска «незаконно захватили [район рядом с Каховской ГЭС] в прошлом году и с тех пор его оккупируют».

«Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения, и мы работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Пока не можем однозначно сказать, что произошло, – заявил Кирби. – Абсолютно точно можно сказать о нанесении значительного ущерба украинскому народу и региону».

По словам Джона Кирби, катастрофа также может оказать разрушительное воздействие на украинскую энергетическую безопасность.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях разрушения дамбы для украинского контрнаступления, Кирби заявил о том, что делать какие-либо прогнозы по этому поводу «слишком рано».

«Основное внимание сейчас уделяется всем украинцам, чьи жизни, города и села пострадали от этого наводнения, и обеспечению того, чтобы у них была помощь и содействие, в которых они нуждаются. Но прямо сейчас слишком рано давать оценки того, как это повлияет на ситуацию на поле боя», – отметил Кирби.

Во вторник поток воды прорвался через разрушенную в результате взрыва дамбу, затопив полосу зоны боевых действий и вынудив жителей окрестных населенных пунктов срочно эвакуироваться.

Украина заявила, что Россия совершила преднамеренное военное преступление, взорвав дамбу Каховской ГЭС, построенную в середине 1950-х годов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подрыв плотины Каховской ГЭС террористической атакой, обвинил в ней российские силы и заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за эту атаку.

«Взорвать ее как-то извне – артиллерийским обстрелом физически невозможно. Она был заминирована. Ее заминировали российские оккупанты и они же взорвали», – сказал Зеленский.

МИД Украины призвал к срочному созыву заседания Совета безопасности ООН в связи с подрывам плотины Каховской ГЭС и новым санкциям в отношении России, в частности, в отношении ее ракетной промышленности и атомной отрасли.