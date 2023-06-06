ЗСУ знищили за добу 800 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 6 червня 2023 року ворог втратив на війні в Україні:
- особового складу ‒ близько 211 150 (+800) осіб,
- танків ‒ 3860 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
- артилерійських систем – 3603 (+36) од,
- РСЗВ – 590 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+35),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 489 (+5).
Остаточні дані уточнюють.
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