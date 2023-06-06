Війська РФ підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині: Зеленський скликає екстрене засідання РНБО Росія викуповує назад компоненти озброєнь, продані в Індію і М’янму » ЗСУ знищили за добу 800 військових армії РФ Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні ліквідовано понад 211 тис. окупантів, 3860 танків, 3212 БПЛА та 299 гелікоптерів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року до 6 червня 2023 року ворог втратив на війні в Україні: особового складу ‒ близько 211 150 (+800) осіб,

танків ‒ 3860 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,

артилерійських систем – 3603 (+36) од,

РСЗВ – 590 (+6) од,

засоби ППО ‒ 351 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),

крилаті ракети ‒ 1171 (+35),

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 489 (+5). Остаточні дані уточнюють.