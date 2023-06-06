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ЗСУ знищили за добу 800 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 06.06.2023

Від 24 лютого 2022 року до 6 червня 2023 року ворог втратив на війні в Україні:

  • особового складу ‒ близько 211 150 (+800) осіб,
  • танків  ‒ 3860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
  • артилерійських систем – 3603 (+36) од,
  • РСЗВ – 590 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 1171 (+35),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 489 (+5).

Остаточні дані уточнюють.

6 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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