Війська РФ підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині: Зеленський скликає екстрене засідання РНБО

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у себе в twitter.

«Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України», — йдеться у дописі.

Реакція і дії інших регіонів України

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у себе в telegram-каналі повідомив про ситуацію, яка розгортається у регіоні внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Зазначається, що у місті важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

«Наразі проводимо екстрену нараду щодо забезпечення міста водою після підриву ворогом Каховської ГЕС. Ситуація дуже складна», — йдеться у дописі.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але «може (теоретично) підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом».

«Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з Херсонськими колегами», — наголосив він.

Також Суспільне Херсон опублікувало відео того, як виглядає район Нафтогавані у мікрорайоні Корабел Херсона. Вода продовжує прибувати. Затоплені приватні будинки, гаражі.

Реакція Зеленського та ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий акт терору російської армії та заявив, що руйнуванням дамби Каховської ГЕС вони лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з української землі.

«Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну», — написав він.

Також зазначається, що всі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео наслідків підриву Каховської ГЕС у себе в telegram та заявив, що армія РФ відповість за це.

«Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їх дії несуть загрозу для ЗАЕС», — написав він.

Супутникові знімки ГЕС

Уранці з’явилися супутникові знімки підірваної ГЕС від Maxar Technologies.