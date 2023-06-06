«Тихий вбивця»: які проблеми зі здоров’ям не можна ігнорувати?

У світі, онкологічні захворювання зустрічаються дедалі частіше. У групі ризику не лише ті, хто має спадкову схильність, а й здорові люди. Чому так відбувається? Погана екологія, генетичні збої — варіантів може бути багато, але який з них правильний, зрозуміти важко. Відвідування онколога з профілактичною метою в https://rodyna-medical.com.ua/project/konsultacziya-onkologa/ рекомендується всім пацієнтам, навіть якщо скарг немає.

Онкологічні процеси можуть виникати у тканинах і органах, а небезпека у тому, що вони можуть розвиватися без симптомів. Часто люди дізнаються про діагноз на профілактичному огляді у лікаря. Проблема в тому, що дорогоцінний час для лікування втрачається, адже на початковій стадії подолати недугу простіше, ніж тоді, коли хвороба встигла розвинутися. Простий профілактичний огляд може врятувати вас від серйозної хвороби.

Симптоми, що вказують на необхідність звернення до онколога

Всі симптоми не перерахувати, але знаючи основні, можна контролювати здоров’я:

З’явилися ознаки, що вказують на кровотечу внутрішніх органів;

Зниження ваги за звичайного способу життя;

На шкірі з’явилися будь-які новоутворення;

У будь-якій частині тіла прощупуються ущільнення;

З’явився незрозумілий стан лихоманки, болю;

Виникає головний біль, знижується зір, погіршується координація;

З’явилися патологічні виділення із молочних залоз або прямої кишки;

Погіршення самопочуття без видимої причини, втома, нудота;

Дискомфорт у будь-якому органі;

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Профілактичний огляд

Якщо говорити про пацієнтів, які перебувають у групі ризику, то особи, які досягли 40-річного віку, будуть до них належати. Без скарг, відвідування лікаря рекомендується 1 раз на рік. Для жінок важливо стежити за будь-якими змінами, пов’язаними з репродуктивною системою, а чоловікам – за кишківником. З появою скарг звернутися до лікаря потрібно відразу. На огляді лікар збере анамнез, проведе огляд, і при необхідності призначить лабораторні або діагностичні дослідження.

Не прогаяти час

У питаннях онкологічних захворювань важливо вчасно діагностувати проблему. Втрачений час знижує шанси на успішне лікування. Чим раніше виявлена патологія, тим більша ймовірність того, що її вийде позбутися. За статистикою, пацієнти, які відвідують онколога з профілактичною метою, мають більше ймовірності на успішне лікування, ніж ті, які відвідують лікаря тільки при появі скарг. Якщо людина вже мала онкологічні захворювання, то вона повинна стояти на обліку.