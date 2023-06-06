США мають розвіддані, які підтверджують провину Росії в підриві Каховської ГЕС

Влада Сполучених Штатів Америки має розвідувальні дані, які підтверджують, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію.

Про це повідомляє NBC News.

«Влада США має в своєму розпорядженні розвідувальні дані, які схиляються у бік Росії як винуватця підриву дамби в Україні», — наводить видання слова двох американських чиновників і одного західного чиновника.

При цьому NBC уточнює, що адміністрація президента США Джо Байдена вже працює над тим, щоб розсекретити розвіддані та оприлюднити їх.

Цілі таких дій Росії американці все ще оцінюють. Але, за словами одного з неназваних чиновників, підрив греблі ускладнить українським військовим переправу через Дніпро та створить складну гуманітарну проблему.