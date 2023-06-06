Росія викуповує назад компоненти озброєнь, продані в Індію і М’янму

Російську Федерацію підозрюють у викупі військових поставок, раніше відправлених до М’янми та Індії, зокрема деталей для танків і ракет — японське видання Nikkei

Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року США, європейські країни та Японія заборонили експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

Однак Росія може реімпортувати компоненти для вдосконалення старого озброєння, призначеного для використання в Україні, покладаючись на допомогу країн, з якими вона має давні військові зв’язки.

Агенція Nikkei проаналізувала дані про митне оформлення поставок до Росії, надані американською дослідницькою компанією ImportGenius, індійською компанією Exim Trade Data та іншими джерелами, вивчаючи записи про імпорт Росією деталей для озброєнь.

Дослідження виявило записи про викуп Росією деталей для танків і ракет, які були експортовані до М’янми та Індії.

Наприклад, Уралвагонзавод, який виробляє танки для російської армії, 9 грудня 2022 року імпортував військову продукцію з армії М’янми на суму 24 мільйони доларів США. Компоненти були зареєстровані як виготовлені на Уралвагонзаводі.