Остин предупредил, что в войне не бывает определенности Глава Пентагона заявил, что странам-сторонникам Украины нужно быть готовыми оказать дальнейшую поддержку Киеву Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные подготовились к контрнаступлению, но призвал сторонников Киева быть готовыми к долгим испытаниям, потому что в войне нет определенности. Остин заявил об этом, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Пентагон опубликовал выдержки из его выступления в понедельник. По словам Остина, война – это неопределенность. «Каждый, кто думает, что может точно предсказать исход войны, может получить какой-то новый поворот… Это так не работает, – сказал глава Пентагона. – Будут остановки и старты. Будут события, которых украинцы не ожидают. Будут возможности, которые украинцы смогут использовать». В войне не бывает определенности, и все, кто поддерживают Украину в ее борьбе за существование, должны быть готовы продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», добавил он. Остин отметил, что союзники понимают эту неопределенность и признают, что поддерживать Украину может потребоваться гораздо дольше, чем кто-либо предполагал. Согласно Остину, Украина добилась значительных успехов в борьбе с российскими военными, у которых больше войск и техники. Украинским военным «удалось нанести значительный урон российским силам и уничтожить большое количество их техники», заявил он. Помощь, которую получила Украина, позволила стране создать девять дополнительных моторизованных и механизированных бригад для усиления своей боевой мощи. «Это будет иметь большое значение, – сказал Остин. – Кроме того, мы подготовили еще три бригады, которые будут служить в качестве резервных сил или сил второго эшелона. Эти бригады также находятся в Украине, так что всего 12 бригад». Но странам-сторонникам нужно быть готовыми оказать дальнейшую поддержку, сказал Остин, добавив, что, по его мнению, «у всех такой настрой». «Все надеются увидеть ошеломляющий успех, но я думаю, что большинство людей реалистично оценивают ситуацию», – заявил он. По словам Остина, что действительно имеет значение, так это то, что чувствуют украинские лидеры, и он считает, что они «все больше уверены в тех силах, что у них есть, и в тех возможностях, которые им могут представиться».