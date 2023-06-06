Остин предупредил, что в войне не бывает определенности

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные подготовились к контрнаступлению, но призвал сторонников Киева быть готовыми к долгим испытаниям, потому что в войне нет определенности.

Остин заявил об этом, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Пентагон опубликовал выдержки из его выступления в понедельник.

По словам Остина, война – это неопределенность.

«Каждый, кто думает, что может точно предсказать исход войны, может получить какой-то новый поворот… Это так не работает, – сказал глава Пентагона. – Будут остановки и старты. Будут события, которых украинцы не ожидают. Будут возможности, которые украинцы смогут использовать».

В войне не бывает определенности, и все, кто поддерживают Украину в ее борьбе за существование, должны быть готовы продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», добавил он.

Остин отметил, что союзники понимают эту неопределенность и признают, что поддерживать Украину может потребоваться гораздо дольше, чем кто-либо предполагал.

Согласно Остину, Украина добилась значительных успехов в борьбе с российскими военными, у которых больше войск и техники. Украинским военным «удалось нанести значительный урон российским силам и уничтожить большое количество их техники», заявил он.

Помощь, которую получила Украина, позволила стране создать девять дополнительных моторизованных и механизированных бригад для усиления своей боевой мощи.

«Это будет иметь большое значение, – сказал Остин. – Кроме того, мы подготовили еще три бригады, которые будут служить в качестве резервных сил или сил второго эшелона. Эти бригады также находятся в Украине, так что всего 12 бригад».

Но странам-сторонникам нужно быть готовыми оказать дальнейшую поддержку, сказал Остин, добавив, что, по его мнению, «у всех такой настрой».

«Все надеются увидеть ошеломляющий успех, но я думаю, что большинство людей реалистично оценивают ситуацию», – заявил он.

По словам Остина, что действительно имеет значение, так это то, что чувствуют украинские лидеры, и он считает, что они «все больше уверены в тех силах, что у них есть, и в тех возможностях, которые им могут представиться».