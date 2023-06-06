Наєв запевнив, що Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ

Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів із повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє», — сказав Наєв.

«Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії», – додав він.