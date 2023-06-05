Україна заслуговує на короткий шлях до Альянсу, — Моравецький

Про це повідомляє PAP.

«Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО» – заявив Моравецький.

«Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО» – сказав глава польського уряду.

Окрім цього, на його думку, це питання зараз важливіше, ніж певні проблеми українського державного устрою.

Моравецький також закликав західноєвропейські країни, віддалені від Росії територіально, бути більш прихильними до України.