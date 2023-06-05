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Україна не використовуватиме F-16 влітку – Резніков

Україна не використовуватиме F-16 влітку – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час очікуваного контрнаступу влітку Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але літаки можуть розмістити восени або взимку — Резніков в інтерв’ю NHK

На запитання про винищувачі F-16, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.

Резніков сказав, що для підготовки українських льотчиків потрібен час, а Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих літаків.

За його словами, Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.

Наразі деякі країни Заходу займаються підготовкою або запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.

5 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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