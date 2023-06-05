США и Индия обсуждают сотрудничество в области обороны

Министр обороны Ллойд Остин в понедельник в Нью-Дели встретился с министром обороны Индии Раджнатом Сингхом.

На встрече обсуждалось расширение сотрудничества в области обороны, за несколько недель до визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон.

Сингх написал в «Твиттере», что переговоры с Остином включали «сближение стратегических интересов и расширение сотрудничества в области безопасности».

«Партнерство Индии и США имеет решающее значение для обеспечения свободного, открытого и основанного на правилах Индо-Тихоокеанского региона, – написал Сингх. – Мы надеемся на тесное сотрудничество с США во всех областях для наращивания потенциала и дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства».

Остин отметил усилия Сингха после встречи, сказав, что его индийский коллега «помог проложить путь для более глубокого сотрудничества, совместных учений и обмена технологиями между нашими двумя странами».

Моди должен совершить визит в США 22 июня. США стремятся к углублению связей с Индией в рамках усилий по противодействию Китаю.