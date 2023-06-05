СБУ затримала ворожих агентів, які шпигували за «центрами прийняття рішень» у Кривому Розі, Одесі та на Вінниччині

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За завданням росіян зловмисники збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України і отримували за це від окупантів до 550 доларів на картку.

«Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи», – уточнили в СБУ.

Дані кураторам агенти передавали через месенджери.

Відомо, що на Вінниччині затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії.

«Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель», – розповіли в СБУ.

На Дніпропетровщині чоловік, який прикидався безробітним, влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів. Відомо, що агент ФСБ із позивним «Грім» малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.

«Ще одним його завданням було отримання планів евакуації та схем будівель місцевих підрозділів Сил оборони, у тому числі СБУ», – йдеться у повідомленні.

В Одесі затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

«Щоб одержати ці відомості, він намагався «в темну» використовувати своїх знайомих серед українських військових і правоохоронців», – розповіли в СБУ.

«Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах», — додали там.

Чоловікам оголошено підозру в держзраді, нині вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.