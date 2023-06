Сбившийся с курса частный самолет пролетел над Вашингтоном и разбился в Вирджинии

Сбившийся с курса частный самолет, пролетевший над Вашингтоном, не реагируя на запросы авиадиспетчеров, вскоре разбился в соседней Вирджинии. Громкий звуковой удар, раздавшийся вскоре после пролета бизнес-джета над американской столицей, был слышен во всех районах, прилегающих к округу Колумбия.

По данным правоохранительных органов, спасатели, прибывшие на место крушения в сельскохозяйственном регионе округа Шенандоа-Вэлли, не обнаружили выживших среди пассажиров Cessna.

По данным Федерального управления гражданской авиации, бизнес-самолет Cessna Citation вылетел в аэропорт Макартура на Лонг-Айленде из Элизабеттауна, штат Теннесси. По необъяснимым причинам самолет развернулся над Лонг-Айлендом в штате Нью-Йорк и повернул обратно на юг в сторону округа Колумбия, прежде чем разбиться около 15:30 в горах недалеко от города Монтебелло в Вирджинии.

На данный момент неизвестно, почему пилот не отвечал на запросы диспетчеров и сколько людей находилось на борту самолета. Причины крушения также неизвестны.

В связи с тем, что Cessna влетела в воздушное пространство над Вашингтоном – одним из самых контролируемых участков неба в Соединенных Штатах, — для ее перехвата в воздух был поднят военный истребитель. Эту информацию подтвердил источник «Ассошиэйтед Пресс» в Пентагоне. Собеседник агентства не был уполномочен публично обсуждать детали операции и говорил на условиях анонимности.

Судя по данным, полученным на сайтах по отслеживанию полетов, самолет спикировал к месту своего крушения со скоростью более чем 9 км в минуту.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребитель F-16, направленный для перехвата Cessna, развил сверхзвуковую скорость, что явилось причиной звукового удара, который услышали многие жители Вашингтона и прилегающих к нему районов Вирджинии и Мэриленда.

«Во время этой миссии самолет NORAD также использовал сигнальные ракеты, которые, возможно, были видны общественности, в попытке привлечь внимание пилота, — говорится в заявлении. – Сигнальные ракеты используются с максимальным вниманием к безопасности перехватываемых самолетов и людей на земле. Сигнальные ракеты сгорают быстро и полностью, их падение не представляет опасности для людей на земле».

Спасатели добрались до места крушения пешком примерно около 20:00. Выживших не было обнаружено, сообщила полиция.

Самолет, который разбился рядом с Монтебелло, был зарегистрирован на компанию Encore Motors of Melbourne Inc, которая базируется во Флориде. Джон Румпель, который руководит компанией, рассказал журналистам New York Times, что на борту джета находились его дочь, 2-летняя внучка, ее няня и пилот. По словам Румпеля, они возвращались в свой дом в Ист-Хэмптоне, на Лонг-Айленде, после посещения его дома в Северной Каролине.

В интервью изданию Румпель предположил, что в кабине самолета могла произойти разгерметизация.

Этот инцидент навеял воспоминания о крушении самолета Learjet в 1999 году. В кабине самолета, на борту которого находился профессиональный гольфист Пейн Стюарт, произошла разгерметизация. В итоге джет пролетел через территорию почти всей страны и разбился в Южной Дакоте. В той катастрофе погибли шесть человек.

Истребитель поднялся в воздух для перехвата Cessna в тот момент, когда президент Джо Байден играл в гольф на военной базе Эндрюс в Мэриленде. Энтони Гульельми, официальный представитель Секретной службы США, заявил, что инцидент не повлиял на воскресный график президента.

Представитель Белого дома сказал, что президент был проинформирован о крушении самолета.