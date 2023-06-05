Росія у війні вже втратила понад 210 тисяч солдатів

Лише за минулу добу оборонці України знищили 410 окупантів, 11 ББМ, 12 ворожих артилеріських систем та 11 танків — Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
- танків − 3 848 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 7 523 (+11) од,
- артилерійських систем − 3 567 (+12) од,
- РСЗВ − 584 (+1) од,
- засобів ППО − 349 (+5) од,
- літаків − 313 (+0) од,
- гелікоптерів − 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 189 (+14) од,
- крилатих ракет − 1 136 (+4) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 312 (+7) од,
- спеціальної техніки − 484 (+5) од.
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