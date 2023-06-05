Прем’єр Британії проситиме Байдена підтримати призначення Воллеса генсеком НАТО Російська влада не координує дій і не знає, як реагувати на операції в Бєлгородській області – ISW » Росія у війні вже втратила понад 210 тисяч солдатів Лише за минулу добу оборонці України знищили 410 окупантів, 11 ББМ, 12 ворожих артилеріських систем та 11 танків — Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,

танків − 3 848 (+11) од,

бойових броньованих машин − 7 523 (+11) од,

артилерійських систем − 3 567 (+12) од,

РСЗВ − 584 (+1) од,

засобів ППО − 349 (+5) од,

літаків − 313 (+0) од,

гелікоптерів − 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 189 (+14) од,

крилатих ракет − 1 136 (+4) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 312 (+7) од,

спеціальної техніки − 484 (+5) од.