Росія купила в Ірану боєприпаси для війни проти України на мільйон доларів

Британський телеканал Sky News ознайомився з імовірним контрактом між Іраном та Росією, згідно з яким Тегеран продав Москві різні типи боєприпасів для повномасштабної війни проти України на понад мільйон доларів США.

Документ від 14 вересня 2022 року видання отримало від джерела й провели детальний аналіз із експертами, які назвали його «правдоподібним». Співрозмовник Sky News в органах безпеки переконує: “Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів. Ми вважаємо, що він на 100% автентичний”.

Зокрема, у додатку до документа йдеться, що Тегеран передавав Москві 125-мм стволи для танків Т-72, стволи для 122-мм гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси. Загалом це коштувало близько $740 тисяч. Також перелічено частини спорядження, які планують надіслати, зокрема по 12 штук оболонки й латунної гільзи для 122-мм і 152-мм боєприпасів.

Sky News показав документи прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалів і “вживатимуть заходів”, якщо правдивість підтвердиться.

“Ми підозрювали, що щось подібне відбувається. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно до цього”, — сказав телеканалу посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Посольство Росії та посольство Ірану у Великій Британії не відповіли на запит про коментарі.