Прем’єр Британії проситиме Байдена підтримати призначення Воллеса генсеком НАТО

Прем’єр Британії Ріші Сунак використає свій візит до Вашингтона цього тижня, щоб заохотити Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО.

Про це, як передає «Європейська правда», повідомляє The Telegraph.

Прем’єр-міністр проведе у Вашингтоні два дні і зустрінеться з президентом США в Білому домі.

Вони обговорять співпрацю в галузі економіки, торгівлі, науки і технологій, очікується підписання мільярдних угод про бізнес-інвестиції у Великій Британії. Вони також обговорять шляхи регулювання штучного інтелекту.

Бен Воллес популярний у США завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України.

Він також довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб вони досягли 3% до кінця десятиліття.

Минулого місяця Сунак провів деякий час на полях нещодавньої зустрічі G7 в Хіросімі, лобіюючи інтереси Воллеса.

У Лондоні побоюються, що французи і німці об’єднаються, щоб не допустити британця на цю посаду, і подейкують, що вони підтримають першу жінку-генерального секретаря, щоб зірвати перемогу Воллеса. Іншим фаворитом вважається Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Данії, яка зустрічається з Байденом у понеділок.

Але вона керує країною, яка навіть не витрачає на оборону 2 відсотки ВВП, а її збройні сили налічують менше 20 000 військовослужбовців. «Я не впевнений, який сигнал це дасть іншим країнам щодо 2-відсоткового показника», – сказало джерело в британському уряді.