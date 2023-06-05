Прем’єр Бельгії підтвердив розслідування щодо можливого використання її зброї в РФ

Бельгія звернеться до України за роз’ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовувалися проукраїнськими силами для боротьби з російськими військами на західному кордоні Росії.

Про це заявив у понеділок бельгійський прем’єр-міністр Александр Де Кроо, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

У суботу The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані повідомила, що бійці «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода Росії», які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.

«Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося», – заявив де Кроо в ефірі бельгійської радіостанції Radio 1.

«Європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона буде використовуватися на українській території з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так», – сказав він.

Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться.

«Ми не повинні забігати наперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно», – сказав прем’єр-міністр.