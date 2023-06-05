Німеччина може переглянути позицію щодо постачання винищувачів Україні

Про це інформує DW з посиланням на міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

«Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І гадаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів», – сказав німецький міністр.

Пісторіус заявив, що передача Україні крилатих ракет Taurus у найближчому майбутньому не планується.

Повідомляється, що Німеччина повинна переглянути свою політику за останні десятиліття.

«Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3-5 мільярдів євро, я не повірив би», — додав Пісторіус.

Нагадаємо, що 17 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не має наміру брати участі у «коаліції винищувачів» для України.

Що відомо про передачу Україні F-16

16 травня лідери Британії та Нідерландів Ріші Сунак та Марк Рютте домовився про створення коаліції винищувачів для України.

У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 триватиме кілька місяців.

На зустрічі у «Рамштайн» повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди, а також увійдуть у неї наразі ще чотири країни.

20 травня у Міноборони заявили, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року. Всього країні потрібні 40-50 літаків.

29 травня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, включно з посиленням ППО та навчанням пілотів F-16.

2 червня президент США Джо Байден сказав, що Штати разом з партнерами будуть співпрацювати для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.

5 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час контрнаступу, який має розпочатись цього літа, Сили оборони не застосовуватимуть винищувачі F-16.