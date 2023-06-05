Атаку дронів на Кремль було здійснено українськими агентами з території РФ, — CNN

Про це повідомляє CNN.

Офіційні особи США вважають, що проукраїнські агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії, а не доставляючи їх з України до Москви.

Також при цьому незрозуміло, чи інші атаки безпілотників, в тому числі та, що була спрямована на Москву та область, і інший удар по нафтопереробних заводах на півдні Росії, також були здійснені з території РФ чи здійснені цією «мережею проукраїнських оперативників».

Проте офіційні особи США вважають, що Україна розвинула диверсійні осередки всередині Росії, які складаються з проукраїнських симпатиків і оперативників, які добре навчені веденню такого роду війни.

Вважається, що Україна надала їм дрони власного виробництва. Так, двоє американських чиновників заявили CNN, що немає жодних доказів того, що будь-які удари з безпілотників були нанесені з використанням наданих США дронів.

Окрім цього, зазначається також, що офіційні особи не можуть однозначно сказати, як Україні вдалося відправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що вона встановила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можна використовувати для відправки безпілотників або компонентів до Росії, де вони потім могли бути зібрані.

Ситуація з контрабандою

Зокрема співробітник європейської розвідки зазначив, що російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, що робить його придатним для контрабанди.

«Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання — проблема кожного, тому готівка творить чудеса», — сказав він.

Невідомо, хто саме контролює ці активи, хоча офіційні особи США вважають, що до цього причетні українські розвідники.

Атака дронів на Росію

Вранці 30 травня дрони врізалися в будинки в Москві та Підмосков’ї. РосЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, три з яких потрапили по житлових будинках. При цьому в міноборони РФ прозвітували всього про вісім безпілотників.

В ніч на 3 травня у центрі Москви пролунали вибухи — російська влада заявила про атаку дронів на Кремль та традиційно звинуватила Україну. Росіяни стверджували, що ППО нібито збила безпілотники, але на опублікованих у мережі кадрах помітно, що один з дронів спалахнув над баштою Кремля.

Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є звільнення власної території. Проте в розвідці США вважають, що за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій.