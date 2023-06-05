Армія РФ морально виснажена очікуванням українського контрнаступу, — Гуменюк

Про це в етері телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму. Ми постійно спостерігаємо їхні маневри — росіяни нервуються й не залишаються стало в одному конкретному місці, а також постійно укріплюють оборонні споруди, в деяких випадках вдаються до дезертирства. Це все говорить про їхню морально-психологічну розхитаність», — підкреслила вона.

За її словами, РФ продовжує використовувати терористичну тактику нічних атак. Сьогодні вночі окупанти завдали потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальними снарядами.

Крім того, як зазначила Гуменюк, російські терористи обстрілюють Миколаївський регіон, намагаючись у такий спосіб не допустити його до зернової угоди.

«Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси», — сказала вона.

За словами Гуменюк, окупанти вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.

«Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати «білетом в один кінець» — наші сили безпеки та оборони чатують на терористів», — додала вона.