У ГУР допускають заколот або військове протистояння в Росії

В українській розвідці вважають, що одним із низки сценаріїв розвитку ситуації всередині РФ може стати заколот або військове протистояння — представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному, повідомляє пресслужба ГУР

Пряма мова: «Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини».

Юсов додав, що відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території РФ, — росіян із паспортами цієї федерації.

Представник воєнної розвідки України зазначив, що операція добровольців «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода Росії» досі триває.

«Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території Московщини залишились переважно пузаті «гаішники»», — сказав представник воєнної розвідки України.

За словами Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних президентом РФ Володимиром Путіним в межах плану «Едельвейс» до кордону «гібдд-шників», здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів.