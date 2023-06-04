Білий дім про вступ України в НАТО: США концентруються на військовій допомозі

США підтримують рух України в НАТО, але наразі концентруються на військовій допомозі Києву, яка допомагатиме боротися із російською агресією.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє «Європейська правда».

«Коли йдеться про НАТО, ми віддані політиці відкритих дверей. Будь-яке рішення ухвалюється між 31 членом Альянсу і країною, яка хоче вступити. Ми говорили про це багато разів раніше. Це не змінилось…зараз ми зосереджені на тому, що ми можемо зробити для підтримки зусиль України в боротьбі за свою демократію, за свою свободу проти російської агресії. І це те, що ми будемо продовжувати робити», – зазначила вона.

Представниця Білого дому нагадала про виділений у середу новий пакет військової допомоги для України на суму 300 мільйонів доларів.

«Ми продовжуватимемо у тому ж дусі», – додала Жан-П’єр.