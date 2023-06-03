Європейське космічне агентство провело перший в історії стрім поверхні Марса В Україні на руках у населення близько 1,2 млн одиниць зареєстрованої зброї » За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 10 танків і 7 ППО Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 209 470 солдатів, 3829 танків та 3533 артсистеми Про це звітує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно становлять: особового складу — близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано

танків — 3829 (+10)

бойових броньованих машин — 7502 (+12)

артилерійських систем — 3533 (+32)

РСЗВ — 582 (+7)

засобів ППО — 342 (+7)

літаків — 313 (+0)

гелікоптерів — 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28)

крилатих ракет — 1132 (+15)

кораблів/катерів — 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22)

спеціальної техніки — 475 (+10) Дані уточнюються. За минулу добу, 1 червня, росіяни втратили в Україні 540 військових, 15 танків і 10 крилатих ракет.