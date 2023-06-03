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За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 10 танків і 7 ППО

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано
  • танків — 3829 (+10)
  • бойових броньованих машин — 7502 (+12)
  • артилерійських систем — 3533 (+32)
  • РСЗВ — 582 (+7)
  • засобів ППО — 342 (+7)
  • літаків — 313 (+0)
  • гелікоптерів — 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28)
  • крилатих ракет — 1132 (+15)
  • кораблів/катерів — 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22)
  • спеціальної техніки — 475 (+10)

Дані уточнюються.

  • За минулу добу, 1 червня, росіяни втратили в Україні 540 військових, 15 танків і 10 крилатих ракет.
3 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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