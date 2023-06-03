За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 10 танків і 7 ППО

Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано
- танків — 3829 (+10)
- бойових броньованих машин — 7502 (+12)
- артилерійських систем — 3533 (+32)
- РСЗВ — 582 (+7)
- засобів ППО — 342 (+7)
- літаків — 313 (+0)
- гелікоптерів — 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28)
- крилатих ракет — 1132 (+15)
- кораблів/катерів — 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22)
- спеціальної техніки — 475 (+10)
Дані уточнюються.
- За минулу добу, 1 червня, росіяни втратили в Україні 540 військових, 15 танків і 10 крилатих ракет.
Leave a Reply