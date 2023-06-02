Японія знайшла спосіб продавати США вибухівку для виробництва снарядів для України

Токіо та Вашингтон знайшли спосіб забезпечити постачання вибухової речовини з Японії для виробництва 155-міліметрових артснарядів, які постачатимуть в Україну для контрнаступу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням двох посадовців.

«Є спосіб для Сполучених Штатів купувати вибухівку в Японії», — сказав один з посадовців, обізнаних з дискусіями з цього питання в Японії, на умовах анонімності.

Зазначається, що експортні обмеження для продуктів подвійного призначення або обладнання, що продається комерційно, менш суворі, ніж для товарів суто військового призначення, тому Японія зможе постачати до США «промисловий» тринітротолуол. Ця вибухова речовина не є продуктом виключно військового призначення.

Сполучені Штати хочуть підключити японську компанію до ланцюга постачання тринітротолуолу задля доставки вибухової речовини на заводи з виробництва боєприпасів, що належать армії США, на яких цей матеріал, зокрема, використовуватимуть для виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Міністерство торгівлі, промисловості та економіки Японії відмовилося повідомити, чи зверталася до відомства певна японська компанія щодо дозволу на експорт тринітротолуолу. Втім, там зазначили, що товари, на які не поширюються військові обмеження, будуть оцінюватися відповідно до звичайних правил експорту.

Інше джерело Reuters повідомило, що Токіо, куди цього тижня приїздив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомило уряду США, що дозволить продаж промислового тротилу, оскільки ця речовина не призначена виключно для військового використання.

Зазначимо, що законодавство Японії забороняє поставки зброї в країни, що знаходяться в стані війни.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та Японія, на фоні зростання загроз із боку КНДР, продовжуватимуть посилення обороноздатності азійської країни, включаючи отримання нею можливостей вражати цілі на території противника.