Взяття Бахмута коштувало Росії 60 тисяч убитими й пораненими – оцінка Заходу

Захід оцінює, що Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут на сході України.

Про це, як пише «Європейська правда» з посиланням на Sky News, у четвер журналістам заявив західний посадовець на умовах анонімності.

«Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 тисяч жертв у секторі Бахмут-Попасна протягом річної битви», – сказав посадовець.

Він уточнив, що 60 тисяч – це «консервативна оцінка» російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. З них, додав посадовець, принаймні третина – саме загиблі.

Місто співрозмовник журналістів оцінив як «стратегічно неважливе», додавши, що, за оцінкою Заходу, «українські підрозділи відійшли з основної забудованої частини міста».

«Ми бачимо, що сили ПВК «Вагнера» перебувають у процесі відходу (з Бахмута – ред.), принаймні станом на зараз. Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль від і без того перевантажених регулярних сил Росії», – зазначив він.

Загальна кількість втрат РФ у війні з Україною, за словами західного посадовця, перевищує 200 тисяч.