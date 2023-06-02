В Apple опровергли обвинения ФСБ о сотрудничестве с американской разведкой

Компания Apple опровергла утверждения российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что американский производитель смартфонов сотрудничал со спецслужбами США для слежки за российскими пользователями iPhone.

В заявлении компании говорится, что она «никогда не работала и не будет работать с каким-либо правительством для установки секретных программ в какие-либо производимые Apple продукты».

ФСБ в четверг заявила о раскрытии операции, якобы проводимой американскими спецслужбами с использованием сложного программного обеспечения для наблюдения за тысячами российских владельцев iPhone, включая как граждан России, так и иностранных дипломатов, базирующихся в России и бывшем Советском Союзе.

В ФСБ заявили о том, что Apple «тесно сотрудничает» с Агентством национальной безопасности (АНБ), ответственным за криптографическую и коммуникационную разведку и безопасность. Как заявляют в российской разведке, американские хакеры смогли получить доступ к смартфонам дипломатов из Израиля, Сирии, Китая и стран-членов НАТО.

ФСБ не предоставила никаких доказательств в поддержку этих обвинений.