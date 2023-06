Biden fell on stage at the hour of graduation — video Курськ атакований ударними БПЛА » Укриття в Києві будуть відчинені постійно – КМДА У КМДА повідомили, що не мають іншого виходу, крім як тримати укриття в місті постійно відчиненими — директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука на пресбрифінгу 1 червня «Сьогодні вже прийнято рішення, щоб вони (укриття — ред.) були відчинені постійно. До цього були розмови про те, що ми не можемо тримати їх постійно відчиненими, тому що там були зроблені ремонтні роботи. Безхатьки будуть організовувати собі там притулок… Але ми не маємо іншого виходу, крім як тримати їх постійно у відкритому стані. Тому що останні кілька днів ми почали отримувати удари балістичними ракетами». Ткачук запевнив, що перевірки бомбосховищ відбуваються з 2014 року. За його словами, за цей час в місті перевірено майже 13 тисяч підвальних приміщень, однак лише близько 3,5 тисячі відповідали первинним вимогам для використання їх як захисних споруд. Ткачук також повідомив, що останнє сховище в Києві будували у 1985 році.