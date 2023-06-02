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У Швейцарії провалили голосування за реекспорт зброї в Україну

Нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, проголосувала проти поправки, яка б дозволила третім країнам реекспортувати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну.

Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє Swiss info.

Національна рада відхилила парламентську ініціативу свого комітету з питань політики безпеки (SIK-N) 98 голосами проти 75, двоє законодавців утрималися. Таким чином, ініціатива тепер знята з порядку денного, оскільки відповідний комітет іншої палати парламенту, Ради кантонів, вже відхиляв цю ідею в минулому.

Національна рада обговорювала простий регламент, який дозволив би передавати Україні озброєння, яке вони купили у Швейцарії.

Втім, дискусія про передачу зброї триватиме і після рішення Національної ради. На розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему.

Найбільше шансів на ухвалення має пропозиція, яка дозволила б опосередковано постачати військові матеріали в Україну, однак вона має багато умов.

Наприклад, зброя могла б бути поставлена тільки через п’ять років після її придбання у Швейцарії, але лише західними державами і за запитом. Крім того, цільова країна не повинна перебувати у стані війни, якщо тільки вона не захищається, як Україна.

2 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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