США частично прекращают передачу России данных в рамках СНВ-III

Соединенные Штаты, начиная с четверга, прекращают направлять России некоторые уведомления, требуемые в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), в том числе информацию о размещении ракет и пусковых установок. Как говорится в заявлении Госдепартамента, Вашингтон был вынужден предпринять такие шаги из-за «продолжающихся нарушений» соглашения со стороны Москвы.

В Госдепартаменте добавили, что Соединенные Штаты также прекратят предоставлять России телеметрическую информацию о полетах — дистанционно собранные данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, установленных на подводных лодках.

«Соединенные Штаты приняли законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения Российской Федерацией Договора СНВ-III, — говорится в заявлении Госдепартамента. — Контрмеры США полностью соответствуют международному праву. Они соразмерны, обратимы и отвечают всем другим требованиям законодательства. Международное право допускает такие меры, чтобы побудить государство вернуться к соблюдению своих международных обязательств».

Соединенные Штаты заранее уведомили Москву о контрмерах и передали желание и готовность Вашингтона вернуться к соблюдению договора, если Россия сделает то же самое.