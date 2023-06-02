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Румунські війська не будуть втручатись, якщо Росія нападе на Молдову, — президент Йоганніс

Румунія не допомагатиме Молдові військами, у разі нападу РФ.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс у Кишиневі, де проходить європейський політичний саміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Йоганніс зазначив, що Румунія є членом НАТО, а Молдова — нейтральна країна. Тому він вважає неможливим військове втручання своєї країни, якщо Росія нападе на Молдову.

«У військовому плані я не бачу для нас можливості втрутитися в конфлікт. Але ми можемо допомогти з навчанням військових, підтримати з обладнанням і озброєнням. Є багато способів, якими ми можемо втрутитися і робимо це, щоб допомогти Молдові», — заявив президент Румунії. 

2 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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