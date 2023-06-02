РДК і легіон «Свобода Росії» заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині

Про це повідомили пресслужби підрозділів.

«Ми — легіон «Свобода Росії», зараз перебуваємо на кордоні нашої батьківщини. Невдовзі ми рухатимемося до РФ, аби запанувала свобода, мир і спокій. Грайворон — це лише початок. Унаслідок боягузливих путінських військових шакалів ми здобули багато трофеїв», — заявили у відео.

Легіон розповів, що тепер бійці зможуть озброїти більше побратимів і соратників.

«Ми йдемо звільняти всю Росію. Від Бєлгорода до Владивостока для того, аби в Москві був піднятий біло-синій прапор свободи», — наголосили в «Свободі Росії».

Натомість Російський добровольчий корпус заявив про початок обіцяної другої фази рейду.

«Що ж друзі, бійці Російського добровольчого корпусу знову ведуть бої на території Російської Федерації, дуже скоро побачимо околиці Шебекіно.

Добровольці кажуть, що не мають можливості забезпечити евакуацію мирних жителів з прикордонних населених пунктів, бо російська армія обстрілює ці райони та ускладнює вивезення людей: «Перебувайте вдома, не хвилюйтеся, бійці Російського добровольчого корпусу не воюють із мирними жителями».

На тлі відео чули звуки вибухів.

У легіоні написали про рух танку із прапором «Свобода Росії» у селі Нова Таволжанка під Шебекіним. «Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу», — написала пресслужба 2 червня. До цього легіон «Свобода Росії» та РДК показали, як знищують техніку противника у селищі Нова Таволжанка. А на сторінці РДК з’явилася інформація, що МВС Шебекіно оголошено план «Фортеця». «Доблесні» захисники путінської зграї, слідуючи протоколу, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися та «накрили» пакетами «градів». Результат вже відомий. Дякуємо місцевому населенню за важливу своєчасну інформацію», — написали у повідомленні. РосЗМІ заявили, що Бєлгородський оперштаб спростував прорив ЗСУ в районі Шебекіно: «Тривають обстріли та чути звуки бою».

Губернатор російської Бєлгородської області В’ячеслав Гладков сказав, що в Шебекінському окрузі «безперервний обстріл з боку Збройних Сил України»: «Противника в Бєлгородській області не було і немає. Збройні сили, прикордонники, федеральна служба безпеки, росгвардія на місці. Але йде масований обстріл». Унаслідок обстрілів нібито поранено вісім людей. Гладков заявив про евакуацію жителів, але під час обстрілів це не можливо: «Потрібно чекати на закінчення прильотів, закінчення вибухів, закінчення ризиків бути пораненим або загиблим від снарядів ЗСУ».

⠀

«Якщо є необхідність термінової евакуації, ми захищену техніку підженемо до ваших будинків», — додав російський губернатор.

Що відомо про перший рейд

22 травня легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.

Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з’явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.

29 травня Російський добровольчий корпус повідомив, що вчергове перетнув кордон РФ на день прикордонника, таким чином «привітавши» російських воєнних.

Реакція російської влади на перший рейд

Увечері 22 травня, о 18:04 губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в регіоні з метою забезпечення безпеки громадян запроваджено режим контртерористичної операції. Відтак на Бєлгородщині перевіряли документи у фізичних осіб та призупинили діяльність небезпечних виробництв і підприємств, де використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що під час обстрілу адмінбудівлі було поранено заступника адміністрації міста Грайворон. Також, за їхньою інформацією, було поранено двох працівників МНС.

Водночас губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявляв що станом на 20:00 у Грайворонському районі поранено 8 людей, загиблих серед цивільних немає. Також, за його словами, було пошкоджено три приватні будинки, влучання в три приватні будинки, а в населеному пункті Замостьє снаряд влучив у дитсадок.

До цього, близько 15:30 22 травня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну повідомили про нібито спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область.

Раніше, о 14:10 губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу «зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Згодом, об 11:38 він сказав, що начебто від ранку 22 травня регіон зазнає обстрілів ЗСУ. Гладков розповів, що з дев’ятої години ранку «під обстрілом ЗСУ опинився Грайворонський міський округ». За його словами, обійшлося без потерпілих, спрацювала система ППО.

Частина ракети начебто впала на город приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка.

Також, за повідомленням Гладкова, під мінометним обстрілом опинилося село Козинка. А в селі Гора-Поділ спалахнув склад сіна. У Грайвороні снаряди потрапили на територію автотранспортного підприємства, а в селі Замостя пошкоджено паркан приватного житлового домоволодіння.

Згодом Гладков повідомив, нібито в Новій Таволжанці з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій поряд із приватним житловим будинком. А сам БПЛА начебто впав за 100 метрів від житлових будинків.

Ще пізніше у відеозверненні Гладков заявив, що проти області «почалася масована інформаційна атака», метою якої є паніка серед населення. Він повторив, що внаслідок обстрілів постраждалих немає, а заклики про евакуацію, які ширяться в соцмережах – це брехня.

Що відомо про діяльність легіону «Свобода Росії» та РДК

Легіон «Свобода Росії» — російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з’являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) — ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікувало відео, у якому спростовувало участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердило свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню «Полігон медіа» добровольче формування зазанчило, що виконало свої «пропагандистські завдання»: поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.