Практично ідеальний прогноз погоди на вихідні 3–4 червня

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних потішить комфортними умовами для будь-яких справ і розваг на відкритому повітрі та вдома. Буде тепло, але не спекотно, в суботу місцями пройдуть дощі, яких уже зачекалися всі городники та садівники, а недільна погода стане ідеальною для спокійного відпочинку.

Погода в суботу 3 червня

У суботу на заході, півночі та в центрі країни середня денна температура становитиме +19…+22 °С. У південних та східних регіонах повітря прогріється до +22…+24 °С.

У Черкаській, Полтавській і Кіровоградській областях, а також на півдні та сході пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території очікується мінлива хмарність без опадів — відмінні умови для сімейної велопрогулянки у міжнародний День велосипеда або неспішного променаду вулицями міст, що потопають у зелені та квітах.

Погода в неділю 4 червня

Кінець тижня потішить усіх українців малохмарною погодою без опадів — чудова нагода провести вихідний на свіжому повітрі, доки не прийшла справжня спека. Термометри в середньому покажуть +20…+23 °С. На Луганщині та Донеччині буде трохи прохолодніше — не більше +20 °С, а в південних регіонах та Запоріжжі очікується до +25 °С.

Погода в понеділок 5 червня

Новий тиждень розпочнеться з невеликих короткочасних дощів на заході та півночі країни. В решті регіонів погода на початку тижня буде хмарною, але без опадів. Середня температура повітря становитиме +22…+24 °С, на півдні — до +26 °С.

Активно цвітуть лучні трави

У повітрі по всій території України відзначається висока концентрація пилку лучних трав, тому алергікам потрібно частіше проводити в будинку вологе прибирання.

Відпочиваючи на природі, не розводьте багаття!

3–4 червня на Волині, у Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Олену, 3 червня, була негода, чекали на холодну та дощову осінь. Велика кількість павуків на деревах і кущах віщувала прохолодне літо.

Цього року 4 червня православні відзначають Трійцю за юліанським календарем — одне з найбільших християнських свят. За традицією, цього дня оселі прикрашали стеблами лепехи, м’ятою, чебрецем та гілками берези. Якщо на Трійцю йшов дощ, наші пращури готувались до гарного грибного сезону, а суха сонячна погода віщувала хороший урожай огірків.