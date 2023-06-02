Пашинян: Армения – не союзник России в войне с Украиной

Армения не является союзником России в войне с Украиной. Об этом в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наше восприятие от этой войны, от этого конфликта – тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения», –цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

По его словам, на Западе «больше» замечают, что Армения – союзник России, при этом в Москве видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине.

Получается, что Армения ничей союзник в этой ситуации, а значит она уязвима, отметил Пашинян. При этом, по словам главы армянского правительства, чем сложнее ситуация, тем меньше поле для маневрирования. «Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много собственных проблем, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других вопросов», – заявил премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян говорил, что Армения «не может себе позволить» попасть под санкции Запада за поддержку Москвы, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе и «глубокие экономические и стратегические отношения» с Россией.

В мае Пашинян заявил, что Армения пока не приняла решение об участии в совместных учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила: «Если это фигура речи, для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все таки, надо понимать всю опасность манипулирования словами». В ответ Пашинян заявил, что представитель МИД России не должен комментировать его слова, а может только принимать их к сведению.